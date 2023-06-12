Fransa’nın Lyon kentinde geçtiğimiz günlerde göl kenarında yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayata veda eden ve bu ülkedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise yurda getirilerek Çorum merkeze bağlı Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verilen Maksut İlksar için düzenlenen can yemeği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Fatma İlksar’ın eşi, Cemile Aksoy, Bediha Önderışık, Elif İlksar ve Hüseyin İlksar’ın babaları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un ise dayısı ve kayınpederi olan İlksar için düzenlenen yemeğe ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

Vakıfta Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde yad edilen İlksar için duayı da Dede Nurettin Aksoy yaptı. Maksut İlksar’ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği yemekte hep birlikte lokma paylaşımında bulunuldu.