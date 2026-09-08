Arca Çorum FK’nın 21 yaşındaki Bosnalı 10 numarası Ermin Mahmic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takıma davet edildi.

Polonya, Romanya ve İsveç’le birlikte 4. grupta yer alan Bosna Hersek, 25 Eylül’de Polonya ve 28 Eylül’de Romanya ile deplasmanda, 2 Ekim’de İsveç, 5 Ekim’de de Polonya ile sahasında karşılaşacak.

Ermin Mahmic, milli formayla çıktığı 5 maçta 112 dakika süre alırken, son Dünya Kupası’nda 3 maçta sadece 66 dakika oynamasına rağmen İsviçre ve Katar’a olmak üzere 2 gol attı.