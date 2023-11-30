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Erol Bağcı (57), 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Bahçelievler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

Seçilenin değil seçenlerin söz sahibi olduğu bir dönem vaat eden Bağcı, “Seçenler iktidar olacak, ben ve ekibim onların emir kulu olacağız.” dedi.

Yol, altyapı gibi temel sorunların tüm mahallelerde olduğunu ancak Bahçelievler Mahallesi’nin en acil sorununun geçim derdi olduğunu belirten Bağcı, “Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan mahalle sakinlerimiz var. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyorlar, çocuklarının eğitim öğretimine dahi bütçe ayıramıyorlar. Ve tüm bu imkansızlıklara rağmen gururlarına yediremedikleri için yardım isteyemiyorlar. Biz onların ayaklarına gideceğiz, onları rencide etmeyeceğiz, utandırmayacağız. Veren el alan eli hiçbir zaman görmeyecek.” diye konuştu.



“SOKAK TEMSİLCİLERİ OLUŞTURACAĞIZ”

Sokak temsilcileri oluşturacaklarını, her sokağa bir temsilci görevlendireceklerini anlatan Bağcı, böylelikle sorunları yerinde tespit edeceklerini ve vatandaşların ihtiyaçlarını kolaylıkla öğrenebileceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceklerini aktaran Bağcı, hedeflerini şöyle anlattı: “İlk yıl hedefimiz 500 öğrenci. Liseye giden öğrencilere 750 lira, üniversiteye giden öğrencilere ise 1000 lira vereceğiz öğrenimleri boyunca. Zenginden alıp dar gelirliye vereceğiz. Bir nevi Robin Hood’luğa soyunacağız. Bahçelievler Mahallesi adından söz ettirecek, sadece Çorum’a değil tüm Türkiye’ye örnek bir mahalle olacak.”

Bağcı ayrıca otobüs seferlerinin çok düzensiz olduğunu, sokak aydınlatmalarında sorunlar olduğunu belirterek, “Bu sorunların çözümü için çabalayacağız. Sokak hayvanları için sokaklara kulübeler koyacağız. Ayrıca muhtarlığımız Cumartesi günleri saat 10.00’la 16.00 arası açık olacak. Her anlamda Bahçelievler Mahallesi hak ettiği değeri alacak.” ifadesini kullandı.

Muhtarlığı hizmet elçisi gibi gördüğünü vurgulayan Bağcı, dayanışma ve beraberliği hakim kılmayı amaçladığını sözlerine ekledi.