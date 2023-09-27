Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 20 - 27 Eylül tarihleri arsında 20 nokta, mahalle ve ara sokaklarda yapılan şok uygulamalarda 357 araç ve Bin 319 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet kesici-delici alet, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca 5 araca 19 Bin lira idari para cezası uygulanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.