Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Dağlı tarafından karşılanan Büyükelçi Matis, ilk olarak şeref defterini imzaladı.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyet valilik makamına geçerek Dağlı’yla bir süre görüştü.

Vali Dağlı, görüşmenin ardından günün anısına Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’e Hititlere ait Kadeş Barış Antlaşması tableti hediye etti.

Matis de ziyaretin anısına Dağlı’ya dünyaca ünlü Macaristan porseleninden bir parça hediye etti.