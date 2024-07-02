Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1 lira 76 kuruş zam geldi.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmayla şekillenen akaryakıt fiyatlarında zamlar üst üste geliyor. LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısı zam geldi, zam tabelaya yansıdı. 25 Haziran’da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarına 3 Temmuz’da bir zam daha bekleniyor. Yarın açıklanacak 6 aylık enflasyonun ardından da akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelmesi bekleniyor. Açıklanan oranda benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılacak.

Editör: Haber Merkezi