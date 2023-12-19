Uzun yıllardır ilimizde görev yapan Longa, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atandı.

ABDULHALUK LONGA KİMDİR?

1977 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi’nde, Yüksek lisans eğitimini ise Atatürk Üniversitesi Sınıf Eğitimi alanında tamamladı. Öğretmenlik mesleğine 2002 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde başladı. 2012 yılına kadar Milli Eğitim’de öğretmenlik, Müdür Yardımcılığı, Müdürlük görevlerinde bulundu.

2012 yılında Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesinde Kuruluş Müdürü olarak göreve başladı. 2013- 2021 Şubat ayına kadar Atıl Üzelgün Huzurevi Kuruluş Müdürü iken 2021-2023 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Longa, evli ve 2 çocuk babasıdır.