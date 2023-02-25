Çorum’un Kargı ilçesinde bir lokantada, lokantanın aşçısı ile husumetli oldukları iddia edilen 1 kişi ile aşçı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müdahalede bulunan işletmeci Hüseyin G.(58) ile oğlu Murat G.(35), silahla vurularak yaralandı.

Saldırgan daha sonra işyerini de kurşunlayarak olay yerinde uzaklaştı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu kaldırıldıkları Kargı Devlet Hastanesi’nden Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.