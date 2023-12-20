Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, bir grup oda üyesi esnafla basın toplantısı düzenleyerek yaşadıkları zorluklar ve sorunlara değinerek yetkililerden çözüm talebinde bulundu.

Toplantıda esnaf adına konuşan İsmet Çıtak, son günlerde kırmızı ete gelen zamların işi iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini vurgulayarak esnafın girdilerindeki artışın yanısıra ek olarak da fiyatlara yansıtamadığı KDV sebebiyle ağır vergi yükünün altında kaldığını, satışların büyük bir bölümünün kredi kartıyla olduğunu için ayrıca kredi kart komisyonu ödediklerini ve bunun da esnafı mağdur ettiğini anlattı.

Oda Başkanı Çıtak, paket siparişlerinin internet yoluyla gelmesi nedeniyle de aracı kurumlara yüzde 10 ila 20 arasında astronomik komisyon bedelleri ödemek zorunda kaldıklarını da açıkladı. Yaşanan olumsuzlukların özellikle lokantacı esnafının belini büktüğünü dile getiren Çıtak, “Biz de tüketiciyiz. Keşke hiçbir şeyin fiyatı artmasa da biz de fiyatları artırmak zorunda kalmasak. Her fiyat artışı işlerimizi daha da düşürüyor” dedi.

“KDV’DEKİ % 9 FARK

AĞIR YÜK GETİRİYOR”

KDV oranının tüm aldıkları ürünlerde yüzde 1, satışlarında ise yüzde 10 olduğunun altını çizen Çıtak, aradaki yüzde 9’luk farkın esnafa ek ve ağır bir yük geçirdiğini vurguladı. “Bu şartlarda mesleğimizi devam ettirmemiz çok zor” diyen Çıtak, tüm esnaflarımız adına yetkililerden sorunların çözümü noktasında yardımcı olmalarını talep etti.

Esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisine can veren kurumlar olduğunu, seçim zamanı hatırlandıklarını, sonrasında ise sahipsiz bırakıldıklarını da kaydeden İsmet Çıtak, yetkililerden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.