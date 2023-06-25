LGS kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişine açıldı. MEB, LGS kapsamında yapılan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, bakanlığın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran 2023 Pazartesi (bugün) ilan edeceğiz. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da yapılan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından çeşitli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki durumla ilgili bilgi verdikten sonra LGS’ye değinen Bakan Tekin, “8. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 82’si yani 1 milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran’da ilan edeceğiz. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle sınavda görev alan 380 bin öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyorum.. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız, hem tercih rehberlerimiz, okullarımızda da gençlere çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar. Tercihlerini de kendilerine yardımcı olacaklar” diye konuştu.

Öte yandan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Aydemir, Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu öğrencisi Zeynep İpek Sakınç, Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Emir Rıza Özkan ve İskilip Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Cihat Akbal’ın tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girmeyi başardığı vurgulandı.