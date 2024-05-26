Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın şoförü Levent İlgezdi’nin annesi Dudu İlgezdi (83), tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah saat 09.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhum Ömer İlgezdi’nin eşi, 5 çocuk annesi Dudu İlgezdi’nin cenazesi, yarın (27 Mayıs 2024 Pazartesi günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.