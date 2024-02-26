Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, İngiltere'nin Birmingham kentinde 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen Packaging Innovations & Empack fuarına katıldı. 

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Bölgenin en kapsamlı ambalaj ve ambalaj teknolojileri konulu fuarı uzun yıllardır Birmingham'da faaliyet gösteriyor. National Exhibition Center’da (NEC) bir araya gelen sektör paydaşları için İngiltere pazarını inceleme, son gelişmeleri izlemek, yeni teknolojileri öğrenmek açısından önemli bir olanak sunuyor.
Larton Ambalaj, uzun yıllardır gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı fuarlara katılarak markasını tanıtmayı amaçlıyor.

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ