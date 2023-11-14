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Filistin’e destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste topladıkları 25 bin lirayı parayı Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım’a teslim eden Laçin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Vahit Sucu, Çorum Filistin Platformu ve Çorum Kızılay tarafından düzenlenen ortak kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Filistinlilerin dünyanın en acı zulmü ve soykırımı ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle Laçin’de düzenlenen kermeste toplanan tutar için tüm Laçin halkına teşekkür ettiklerini belirten Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, Filistin’e destek için Saat Kulesi karşısında kurulan Kızılay çadırından bağış aldıklarını dile getirdi.