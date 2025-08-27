Çorum Valisi Ali Çalgan, Laçin’de düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, tek tek söz alarak köy ve mahallelerde yaşanan sorunları ile taleplerini dile getirdi.

Vali Çalgan, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, ilçenin çözüm bekleyen meselelerini değerlendirdiklerini söyledi. Çalgan, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Laçin Kaymakam Vekili Armağan Önal, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile çok sayıda kurum müdürü de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi