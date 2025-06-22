“Aile ve Oyun” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, hem öğrenciler hem de aileler için dolu dolu ve keyifli anlara sahne oldu. Hafta boyunca: renkli ve eğlenceli oyunlar, öğrencilerin hazırladığı sanatsal gösteriler, heyecan dolu sportif yarışmalar ve ailelerin aktif katılımıyla yapılan çeşitli etkinlikler büyük beğeni topladı.

Okul bahçelerinde kurulan etkinlik alanlarında öğrenciler eğlenirken öğrendi, hem de aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikler, eğitim-öğretim sürecinin sosyal yönünü güçlendirmesi açısından da büyük önem taşıdı.

Programın sonunda okul yönetimleri, etkinliklerin hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenlere, özveriyle katılım sağlayan öğrencilere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi