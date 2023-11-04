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Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere Türk Kızılayı anlattı.

Şimşek, öğrencilere Kızılay rozeti ve kolluğu hediye etti.

Türk Kızılayın bu yıl kuruluşunun 155'inci yıl dönümünü kutladığını belirten Şimşek, Kızılay Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle kurumun öneminin daha iyi anlaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kendisinin de Kızılay gönüllüsü olduğunu bildiren Şimşek, öğrencilerden de Kızılay gönüllüsü olma sözü aldı.

Programa Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım ile Kızılay Laçin Temsilcisi Hasan Hüseyin Uzun da katıldı.