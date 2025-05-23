Çorum’un Laçin İlçe Kaymakamı Emre Konak’ın anneannesi Havva Konak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Trabzon Pelitçik Mahallesi’nde bulunan Şalpazarı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak’ın annesi, Laçin Kaymakamı Emre Konak'ın ise anneannesi olan Havva Konak’ın cenazesine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katılarak aileye başsağlığı diledi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR