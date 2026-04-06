Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2025 yılı 2. dönem kuzu ve oğlak destekleme başvurularının başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, başvurular 1 Nisan – 15 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. 2025 yılı 1. dönem destekleme başvurusunda bulunan işletmelerin ise 2. dönem için yeniden müracaat yapmalarına gerek olmadığı belirtildi.

Başvurusu bulunmayan yetiştiricilerin ise birliğe şahsen başvuru yapmaları gerektiği ifade edilirken, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamaları istendi.

