Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Çorum il merkezi ile ilçelerindeki kütüphanecilerin katılımı ile Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde okuma oranın arttırılması amacıyla kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen proje çalışmaları ve etkinlikler değerlendirildi.

Vali Dağlı, il genelinde kitap okuma alışkanlığının ve okuma oranının arttırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Vali Dağlı, yaz döneminin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla kütüphaneler tarafından Gençlik Merkezleri ile Yaz Kur'an Kurslarını kapsayan proje ve etkinliklere ağırlık verilerek çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın da katıldığı toplantı sonrasında katılımcılara başarı belgesi verildi.

Muhabir: Öykü Özkan