Türkiye’nin 43 ilinden kuş gözlemcilerinin alana çıkarak kuş gözlemi yaptıkları etkinlikte görülen kuşlar kayıt altına alındı. Kuş Gözlem Günü'nde ise Türkiye’de en fazla kuş gözlemi yapılan il sıralamasında birinci 168 türle Denizli, ikinci 163 türle Kayseri, üçüncü de 151 türle İstanbul oldu.

Türkiye kuş gözlem sıralamasında 168 türle Denizli birinci, 163 türle Kayseri ikinci, 152 türle İstanbul üçüncü, 122 türle Balıkesir dördüncü, 112 türle Hatay beşinci, 109 türle Çorum altıncı, 102 türle Gaziantep yedinci, 99 türle Çanakkale sekizinci, 98 türle Van dokuzuncu ve 92 türle Samsun onuncu oldu.