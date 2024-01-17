Uzun yıllar süren bekleyişin ardından evlerine taşınan hak sahiplerinin sevinçlerinin kursaklarında kaldığını belirten Tahtasız, “Eksikleriyle teslim edilen TOKİ konutlarında su ve doğalgazın da olmaması taşınanları çileden çıkardı. ‘Donuyoruz’ diye isyan eden vatandaşlar, arızalı olan merkezi sistemin bir an önce yapılmasını ve eksiklerin tamamlanmasını istiyor” dedi.



Teslim edilen evlerden birini ziyaret eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Sular yok. Doğalgaz sadece ocağa verilmiş. Merkezi sistem çalışmadığı için ısınamıyorlar. Hak sahipleri daha fazla beklememek ve ev sahipleriyle daha fazla kötü olmamak adına evlerine taşındılar. Taşıma suyla yemek yapıyorlar, bulaşıklarını yıkıyorlar. Bu kış şartlarında donuyorlar.

TOKİ Başkanı, anahtar dağıtan Çorum Belediye Başkanı, AKP il başkanı ve milletvekillerine sesleniyorum. Burada TOKİ’de anahtar vererek şov yaptınız. Ama vatandaşın suyunu bağlamadınız. Kış günü vatandaşın doğalgazını bağlayıp ısınmasını sağlamalısınız. İnsanlar bir taraftan korkuyor bir taraftan donuyor. Anahtarını alıp taşınabilenler kısmen şanslı. Birçoğu daha anahtarını alıp taşınamamış bile. Anahtar teslimi yapanlar gelin ve verdiğiniz anahtarın arkasında durun. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderin.”