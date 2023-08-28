Büyük olay, büyük insan doğurur

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Akkorda demiri tavlar yoğurur

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Mevzi Çanakkale yerini aldı

Orada binlerce şehidi kaldı

Zaferle dünyaya büyük nam saldı

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Karaydı bu millet, hep bahtı kara

Yok, doktor hemşire yarasın sara

Düşmüştük topyekûn fakir, fukara

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Manda ve himaye kabul görmüştü

Düşmanlar dört koldan yurda girmişti

Saltanat onura leke sürmüştü

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Pay pay idik o uğursuz Sevr ile

Bunları anlatmak kolay da dile

Cana tak etmişti tehditle hile

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Hem denizden, hem girdiler karadan

Adalet, merhamet kalktı aradan

Hep eller havada kurtar Yaradan

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

İngiliz, Fransız hepsi geldiler

İstanbul, Maraş’ta hayli kaldılar

Katliam yaparak korku saldılar

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Donanma çürümüş, dağılmış ordu

Nasıl toparlanıp savunsun yurdu

Bu hal çok can yaktı, çok yürek burdu

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Müftü kılığında gezen gidiler

Atamıza katli vacip dediler

İşgalci elinden çok yal yediler

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Saraydaki çıkarına bakmıştı

Teslimiyet bayrağını çekmişti

Yılgınlığın tohumunu ekmişti

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Pontus Rum, Delibaş çıktı meydana

Anzavur, İngiliz hepsi yan yana

Çok şehit verilip kıyıldı cana

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Doğmuştu Samsunda ülke güneşi

Yoktu tarihinde başka bir eşi

Her gün boğazlarken kardeş kardeşi

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Havza üstü, Amasya’ya gelindi

Yurdu kurtarmaya karar kılındı

Tüm ülkede kalk borusu çalındı

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Anzavur Biga’da ayağa kalktı

İngiliz uşağı çok canlar yaktı

Nice zulüm yaptı. Nice kan aktı

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

İşgal ağır, düzensizken ordular

Efeler, zeybekler cephe kurdular

Birlikte düşmana karşı durdular

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Çorçil diyordu ki “Bu adam hasta”

Atamız koymadı ülkeyi yasta

Gösterdi kendini düşmana dosta

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

İçler acısıydı vahimdi durum

Vatanın önünde, vardı uçurum

Çareler aradı, Sivas, Erzurum

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Düşmanın paylaşım tezi çürüdü

Bağımsızlık aşkı yurdu bürüdü

İlk hedef Akdeniz! Dedi yürüdü

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Zafer ile bugünlere gelindi

Padişahın tahtı yere çalındı

Lozan barışıyla tapu alındı

O günlerde doğdu Mustafa Kemal

Aydınlı’yım hür yaşamak erektir

Bu ulus kavgada tek bir yürektir

Bu tarihi unutmamak gerektir

O günlerde doğdu Mustafa Kemal