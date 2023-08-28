Büyük olay, büyük insan doğurur
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Akkorda demiri tavlar yoğurur
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Mevzi Çanakkale yerini aldı
Orada binlerce şehidi kaldı
Zaferle dünyaya büyük nam saldı
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Karaydı bu millet, hep bahtı kara
Yok, doktor hemşire yarasın sara
Düşmüştük topyekûn fakir, fukara
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Manda ve himaye kabul görmüştü
Düşmanlar dört koldan yurda girmişti
Saltanat onura leke sürmüştü
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Pay pay idik o uğursuz Sevr ile
Bunları anlatmak kolay da dile
Cana tak etmişti tehditle hile
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Hem denizden, hem girdiler karadan
Adalet, merhamet kalktı aradan
Hep eller havada kurtar Yaradan
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
İngiliz, Fransız hepsi geldiler
İstanbul, Maraş’ta hayli kaldılar
Katliam yaparak korku saldılar
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Donanma çürümüş, dağılmış ordu
Nasıl toparlanıp savunsun yurdu
Bu hal çok can yaktı, çok yürek burdu
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Müftü kılığında gezen gidiler
Atamıza katli vacip dediler
İşgalci elinden çok yal yediler
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Saraydaki çıkarına bakmıştı
Teslimiyet bayrağını çekmişti
Yılgınlığın tohumunu ekmişti
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Pontus Rum, Delibaş çıktı meydana
Anzavur, İngiliz hepsi yan yana
Çok şehit verilip kıyıldı cana
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Doğmuştu Samsunda ülke güneşi
Yoktu tarihinde başka bir eşi
Her gün boğazlarken kardeş kardeşi
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Havza üstü, Amasya’ya gelindi
Yurdu kurtarmaya karar kılındı
Tüm ülkede kalk borusu çalındı
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Anzavur Biga’da ayağa kalktı
İngiliz uşağı çok canlar yaktı
Nice zulüm yaptı. Nice kan aktı
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
İşgal ağır, düzensizken ordular
Efeler, zeybekler cephe kurdular
Birlikte düşmana karşı durdular
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Çorçil diyordu ki “Bu adam hasta”
Atamız koymadı ülkeyi yasta
Gösterdi kendini düşmana dosta
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
İçler acısıydı vahimdi durum
Vatanın önünde, vardı uçurum
Çareler aradı, Sivas, Erzurum
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Düşmanın paylaşım tezi çürüdü
Bağımsızlık aşkı yurdu bürüdü
İlk hedef Akdeniz! Dedi yürüdü
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Zafer ile bugünlere gelindi
Padişahın tahtı yere çalındı
Lozan barışıyla tapu alındı
O günlerde doğdu Mustafa Kemal
Aydınlı’yım hür yaşamak erektir
Bu ulus kavgada tek bir yürektir
Bu tarihi unutmamak gerektir
O günlerde doğdu Mustafa Kemal