H. B. idaresindeki 19 DV 606 plakalı kurtarıcı ile M. T.’nin kullandığı 19 ADJ 827 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 59. Sokak’ta çarpıştı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Kurtarıcının sürücüsü ile yanında bulunan E. Ç., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile park halindeki 2 otomobil zarar görürken, aydınlatma direği ile ağaçlar devrildi.