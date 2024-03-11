Bazı basın yayın organlarında simit fiyatının 10 liraya çıktığı yönünde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İbrahim Kurt, “Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odamızın simit fiyatı ile ilgili yeni bir zam talebi ve kararı bulunmamaktadır” dedi.

Susamlı ve susamsız simidin 9 Ocak 2024 tarih ve 2024/1 Sayılı Kararı ile resmi gramaj ve fiyatının 9 lira olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Kurt, gramaj ve fiyata uygun satış yapmayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını kaydetti.

Editör: Haber Merkezi