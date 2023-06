Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen sergide Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı.



Serginin açılışına Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, hayat boyu öğrenmenin bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerinin bütünü olduğunu söyledi.

Efe, hayat boyu öğrenmenin fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi hedeflemek olarak üç temel amacının olduğunu ifade etti. Çorum Halk Eğitim Merkezi olarak hayatın her alanında insanlara dokunmaya, onların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Efe, “Yıl içerisinde başvuru yapan yaklaşık 1000 usta öğretici eğitmenlerimizle Çorum’un her mahallesine her köşesine hatta en uzak köylerimize kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu eğitim döneminde 2 bin 337 kurs ve 4 bin 181 vatandaşımız bu kurslardan yararlanmıştır” dedi.

Bu sene ilk defa tiyatro kulübü kurduklarını hatırlatan Efe, 3 bin 500 öğrencini tiyatroyla tanıştığını ayrıca Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konserleriyle müzik şöleni yaşattıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesini kesen protokol, tek tek sergileri gezerek çalışmalar ve ürünler hakkında usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi aldı.