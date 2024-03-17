İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katılımı ile ilçe ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İYİ Parti Çorum Teşkilatı, Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Ünzile Yüksel’in ardından şimdi de Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu konuk edecek.

KÜRŞAD ZORLU GELİYOR

İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, Medya İlişkileri Başkanı ve Dış İşleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yarın (18 Mart 2024 Pazartesi günü) Çorum’u ziyaret edecek.

İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; Zorlu, saat 11.00’de Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret edecek. Sungurlu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Abdulkadir Şahiner’in çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alacak olan Zorlu, ilçede esnafla sohbet ettikten sonra saat 14.00’de Çorum İl Başkanlığını da ziyaret edecek. Zorlu, partililerle görüştükten sonra Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile birlikte esnafı ziyaret ederek sorunlarını sahada tespit edecek.

