Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı’ndaki kurbanlık satış yerlerini STK temsilcilerinin de katılımıyla noter huzurunda kura ile belirledi. Halk Et Kombinası bünyesindeki pazar alanında bulunan, 78 büyükbaş padok ve 114 küçükbaş padok için ön kayıt başvurusunda bulunan, 12 büyükbaş ve 76 küçükbaş besicisinin, kurbanlık satış yerleri için kesin kayıt sıraları kura ile belirlendi.

Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve daha temiz ortamlarda yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bu kapsamda kurban pazar yerimizi hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için en iyi şekilde düzenliyoruz. Kurban Bayramı’nın sonuna kadar vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağdur olmaması için de ilgili ekiplerimizle denetimlerimiz ve hizmetlerimiz sürecektir” dedi.

Editör: SELDA FINDIK