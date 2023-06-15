Çorum Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği, etrafa saçılabilecek kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİM YERLERİ:

1- Mimar Sinan Mah. 14. Sok. ve 27. Sok. kesiştiği noktadaki park alanı,

2- Buharaevleri Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Hz. İbrahim Camii yanı,

3- Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1.Cad ile Sülüklüevler 38. Sk. ve 48. Sk. kesişim noktalarındaki park alanı (Eski tedaş şantiye karşısı)

4- Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cd. Buharaevler 22. Sk. kesişimi Recep Yazıcıoğlu Parkı Kuzeyi.

5- Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 10 ve 19 Sk.ın kesiştiği ver (Çiftlik Mezarlığı arkası, elektrik trafo yanı),

6- Ulukavak Mahallesi İkbal Kent arkası (Çiftlik Çayırı 60. Sk. yanındaki park alanı)

7- Gülabibey Mah. Mevlana Camii Yani

8- İskilip yolu üzeri 4. km Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı.