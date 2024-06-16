Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı. Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı. Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu hastalardan 74’ünün 112 Acil Sağlık ambulansları ile uygun hastanelere nakledildiği belirtildi.

Bayramın ilk gününde 2 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedilen verilere göre, 21 vatandaşın genel durumunun orta, 2 vatandaşın ise genel durumunun kötü olarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi.