Çorum’da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar hayvanlarını kesmeye başladı.

Satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan ve kesime yardımcı olan vatandaşlar ellerini, kolunu, bacaklarını ve parmaklarını kesmesi neticesinde yaralandı.

Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline gelen acemi kasaplar, kesiklerine dikiş atıldıktan sonra taburcu olurken derin kesileri bulunanlar müşahede altına alındı.

Kentte sabah saatlerinden şu ana kadar toplam 35 acemi kasap hastanenin aciline başvurdu.