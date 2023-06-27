Kurban Bayramı’nın cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletin her zamankinden daha fazla kenetlendiği günler olduğunu belirten Baran, yayınladığı mesajda şunları ifade etti:

“Toplum hayatında büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bayramlarda, bu güzel duyguları paylaşmanın sevinci içerisindeyiz.

Kurban Bayramı’nın, insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, mutluluk ve huzur içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum.”