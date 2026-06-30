Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen fenolojik gözlem ve verim tahmin çalışmalarında, Kirve çeşidinin süt olum sonu ile hamur olum başlangıcı evresine ulaştığı belirlendi. Arazide yapılan incelemelerde; başak boyu, dane iriliği ve genel bitki gelişiminin beklentilerin üzerinde olduğu gözlemlendi.

Teknik değerlendirmelerde ayrıca, bitkide kardeşlenmenin oldukça kuvvetli olduğu ve kardeş başakların ana başak ile boy ve gelişim açısından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği tespit edildi. Bu durumun, çeşidin yüksek verim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

Demonstrasyon çalışmasının kuru tarım koşullarında yürütülmesine rağmen Kirve çeşidinin güçlü gelişim göstermesi, Çorum’un ekolojik şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığını ortaya koydu. Sulama yapılmadan elde edilen bu sonuçlar, özellikle kuraklık riskinin arttığı bölgeler için önemli bir alternatif olabileceğine işaret ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, araştırma enstitüleriyle iş birliği içinde yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını yakından takip etmeye devam ettiklerini belirterek, üreticilere iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek alternatif çeşitler kazandırma ve sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK