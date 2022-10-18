2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.Eleme turu maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde de aynı grupta yer aldığı, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Erokspor’la, geçtiğimiz Pazar günü lig maçında karşılaşan ve İstanbul’da oynanan maçı 2-0 kaybeden Çorum FK, güçlü rakibi ile bu kez Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanıp bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Çorum FK aynı zamanda 3 gün önce yenildiği rakibinden rövanşı almanın hesaplarını yapıyor.

İki takımın da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkmasının beklendiği Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçı, bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Saat 14.00’te başlayacak maçı, Ardahan bölgesi C klasman hakemlerinden Doğu Yılmaz yönetecek olup, yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Ünal Doğru ve Yakup Bulut yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maçta normal sürenin berabere bitmesi halinde on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.

(Hüseyin AŞKIN)

