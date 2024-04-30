Ahlatcı Çorum FK’nın 5 Mayıs Pazar günü, Şanlıurfaspor’la oynayacağı 33.hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7-15 yaş grubu öğrenciler maç günü stadyum gişesinden passolig kartlarını ve öğrenci belgelerini ibraz ederek Güney Kale arkası tribününe ücretsiz girebilecekler.

Adanaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Doğu Tribün D6 blokta yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildiği için Şanlıurfaspor maçında yer alamayacaklar.

Ayrıca, Ahlatcı Çorum FK biletleri, tüm passolig kartları ile alınabilecek. Bir taraftar, farklı TC kimlik numaraları ile 5 bilet alabilecek. Misafir takım biletleri ise sadece Şanlıurfaspor passolig kartı ile alınabilecek.

Bilet fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kale arkası 50, maraton 100, sağ-sol kapalı 200, VİP biletler ise 300 liradan satışa çıkartıldı. Şanlıurfaspor taraftarlarının bilet fiyatı ise yine 65 lira olarak belirlendi.