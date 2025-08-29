İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

İddiaya göre 49 yaşındaki Meriç, oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından silahla vuruldu. İlk incelemelere göre cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Meriç'in ölümü Alemdağ Spor camiasını yasa boğdu.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Cinayetin ardındaki tüm detayların kısa süre içerisinde ortaya çıkarılması bekleniyor.