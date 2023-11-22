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Erasmus+ Gençlik programı kapsamında hayata geçirilen projede Türkiye, İspanya, İtalya, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan olmak üzere 7 farklı ülkeden 45 katılımcı yer aldı.

Gençlerde kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan projede Hattuşa, Alacahöyük ve Amasya ziyaretlerinin yanı sıra, kültürel miras çalıştayı, gençler için AB fırsatları söyleşisi, kültürün bir parçası olarak yöresel yemek tanıtım etkinlikleri, katılımcı ülkelerin kültürel mirası koruma sunumları ve kültürel gece etkinlikleri yapıldı.

Projeye dair bilgiler veren proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Seyrek, gerçekleştirilen çalışmalarla gençlerde her alanda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek “Kültürler Hattuşa’da Buluşuyor” projesi ile de kültürel miras bilincinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.