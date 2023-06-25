Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu, Çorumlu hemşehrimiz Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan ve Serdar Çam ile toplantı yaparak görevlerinde başarı diledi. Ersoy, “Türkiye Yüzyılı'nın inşasında gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ülkemizi kültür ve turizm alanında lider ülke konumuna taşıyacağız.” dedi.

GÖREV DAĞILIMI

Buna göre toplantıda Bakan Yardımlarının görev ve sorumlu oldukları birimler de netleştirildi. Çorumlu Hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlandı.

YAZGI’DAN ERDOĞAN VE ERSOY’A TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanan Sungurlulu hemşehrimiz Yazgı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy’a teşekkür etti. Yazgı, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmam vesilesiyle; şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederim. Devletimize ve milletimize hizmet etmeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun.” ifadelerini paylaştı.

