Remziye Cebe'nin eşi, Ayhan, Nusret,Hamza Cebe ve Saliha Baykal'ın babaları Çorum Müzesi ve Kütüphane'den emekli 85 yaşındaki Kulihan Cebe bir süredir Şehit Erol Olçok Eğim Araştırma Hastanesi'nde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Bu gece fenalaşan Kulihan Cebe yaşam savaşını kaybetti.

Merhumun cenazesi 22 Aralık Cuma günü (yarın) Akşemseddin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.