Tahmini Okuma Süresi: dakika

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı aday adaylığı başvurusunun ardından kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa hitap etti.

AK Parti İl Başkanlığı yakınına konuşlandırılan otobüsten taraftarlarına eşi Hatice Külcü ile çiçek demetleri gönderen Külcü, siyasetteki geçmişinden bahsederken, görevdeyken yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bir konuşma yaptı.

Yeni süreçte hedeflerini anlatan Külcü, isim vermeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da göndermelerde bulundu.



“ESER ÜRETEN BELEDİYECİLİK “

Çorum’un büyümeye gelişmeye, zenginleşmeye, güzelleşmeye ihtiyacının olduğunu belirten Külcü, “Bunu yapacak, mesai mefhumu tanımayan, akıl izan, vicdan ve vizyon sahibi, yöneticilere ihtiyacı var.

Kendini sosyal medyaya mahkum etmiş, algı peşinde koşan bir anlayış yerine, eserler üreten bir yöneticiliğe ihtiyaç var.

Gündelik işlerle meşgul olup vakit dolduran bir yönetim anlayışı yerine; şehrin geleceğini, evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini planlayan ve yöneten idarecilere ihtiyaç var. Biz bu şehri böyle sevdik. Siyasetimizi de, belediye başkanlığımızı da böyle yaptık. Bizim ihtiyacımız olan şey makamlar, mevkiler değildir. İhtiyacımız olan şey; emanetin hakkını verebilmektir.

Dün bunu yaptık, emaneti zayi etmedik. Şehrin dört bir yanını eserlerimizle donattık. Yeniden görev nasip olduğunda inşallah çok daha büyüklerini yapacağız” dedi.



“BU ŞARKI BURADA BİTMEZ”

Konuşmasının devamında “bu şarkı burada bitmez” diyen Külcü, şunları söyledi:

“Ben sizlerden gelen isteğe, sizlerin teveccühüne kayıtsız kalmayıp “Bismillah” diyerek yola çıktım. Bugün huzurunuzdayım. Beni buraya getiren temel sebep, gerek kamuoyu araştırmaları, gerekse özel sohbet, toplantı ve görüşmelerdeki istektir.

Yapılan bütün araştırmalarda açık ara bizi işaret ettiniz. Bunların hepsini takip ettim. Bu duruşunuz da büyük takdire şayan bir tutumdur.



Bütün bunlardan anladım ki; Bizim yarım kalan bir sevdamız var. Kardeşlerim Allah’ın hükmüdür. Allah hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Yarım olan her şey bir gün mutlaka tamamlanır. Ben de bu inançla diyorum ki, bu şarkı burada bitmez.”

2009-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Külcü, 220 tane semt parkı yaptıklarını, Millet Bahçesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu, Türkiye’nin en büyük biyolojik arıtmalı göletini Çorum’a kazandırdıklarını söyledi.

Külcü, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde spor yatırımları, kadın ve gençlik merkezleri, esnafa yönelik yapılan çalışmalar, ibadethanelerle ilgili çalışmalar, yeni açılan cadde ve yollar, rüzgar enerji santrali ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

“BİZDEN ÖNCEKİ BAŞKANLARI HAYIRLA YAD ETTİK”

Görev süresi boyunca bir gün bile başkasını şikayet etmediklerini belirten Külcü, “Bizden öncekileri hep iyilik ve hayırla yad ettik. Onların bu şehre verdikleri emeğe saygı duyduk.

Doğrusunun da bu olduğuna inandık, personelimizden, borçtan hiç şikayet etmedik. Bütçemizin 2.5 katı borç devraldık. Ama bunu mesele yapmadık. Hem günü gelen borcu ödedik hem bu şehre dev gibi eserler kazandırmaya devam ettik.”“GÜNÜ GEÇMİŞ 1 KURUŞ BORÇ BIRAKMADIK”Görev süremizin sonunda ne esnafa, ne kamu kurumlarına, ne personele, ne müteahhitlerimize tek kuruş günü geçmiş borç bırakmadık. Bunların kayıtları Belediye’de sabittir. Ayrıca bende de var.Bu işlerin yeri olmadığı için detayına girmek istemiyorum, ama haksızlık karşısında susacak kadar aciz olmadığımızın bilinmesini de ifade etmek istiyorum.Ben bu süreçte -haksızlık karşısında cevap hakkım mahfuz kalmak kaydıyla- hiç kimse ile ilgili eleştirel bir tutum göstermeyeceğim. Ancak gerektiğinde cevap vereceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum.Şu anlattıklarım zaten Çorum’un gözü önündeki işler. Ama hayat hızla değişiyor, ihtiyaçlar artıyor, beklentiler farklılaşıyor. Bunlara cevap vermek gerekiyor. Şehrin talepleri, beklentileri önünde yürümek değil, koşmak gerekiyor” dedi.Dersine iyi çalıştığını söyleyen Külcü, konuşmasını şu şekilde tamamladı:“Çok sayıda projemiz var. İnşallah görev nasip olduğunda bunları sizlerle paylaşacağız. Birileri yine 2009’ da olduğu gibi, yapılamaz diyecekler. Onlara şimdiden diyorum ki yapılır kardeşim, hem de çok kolay yapılır. Çünkü Çorum Belediyesi’nin yeterli kaynağı, yeterli parası var. Çünkü Çorum Belediyesinin yeteri kadar yetişmiş personeli var.Bu yapının tek bir eksiği var. O da bu potansiyeli harekete geçirecek liderliktir.Bu potansiyeli harekete geçirecek motivasyon ise sabahın 6’sında arabasında sokakları gezerken; gece 8-9’da proje toplantısı yapan bir yönetim anlayışıdır. İşte eksik olan budur kardeşlerim.Biz devler gibi eserler üretmek için karıncalar gibi çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Eserlerimiz bunun alametidir. Şimdi biz sustuk eserlerimiz konuşuyor. Biz iş yapmak yerine algı yaratmak peşinde koşmanın hem kişisel hem de şehir için emek ve zaman kaybı olduğuna inanıyoruz.”