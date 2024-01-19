Külcü, sonucun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını belirterek, “Hayat bir mücadele alanıdır. Bir yolculuk biter, yeni bir yolculuk başlar” dedi. Kendisi için kurulan sosyal medya grubundan mesaj yayınlanan Külcü, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli dostlar

Uzun ve yorucu bir süreç sonunda aday belli oldu. Bu süre zarfında her platformda yaptığınız tüm çalışmalar ve sağladığınız katkılar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum.

“HER ŞEYİN SONU DEĞİL”

Sonuç bizim arzu ettiğimiz gibi olmadı. Ancak bu ihtimali de bilerek yola çıkmıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Sizler çok daha fazlasını yaptınız. Sonuca ilişkin elbette hüznümüz olabilir. Bu anlaşılır bir şey. Fakat mahzun olmak yok. Biz bu şehri seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Aday olmamamız her şeyin sonu değildir. Hayat bir mücadele alanıdır. Bir yolculuk biter, yeni bir yolculuk başlar. Gönlümüzde olan seçilmekti. Ama hizmet etmenin tek yolu mutlaka bir yere aday olmak ve seçilmek değildir.

“BU ŞEHRE DAİR SÖYLEYECEK DAHA ÇOK SÖZÜMÜZ VAR”

Bizim bu şehre dair söyleyecek daha çok sözümüz var. Biz nerede olursak olalım, her zaman güzel memleketimizin hizmetinde ve emrinde olacağız. Bunu böyle bilmenizi arzu ederim.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM”

Yine çalışacağız, yine konuşacağız. Yarınları daha güzel, daha yaşanır bir şehir için mücadele etmeye devam edeceğiz.

ADAY İLE İLGİLİ ÖZEL RİCA

Bu mesajımız adaylık süreci dolayısıyla grubumuza yazdığım son mesajım olacak.

Sizlerden özel bir ricam var. Lütfen aday ile ilgili tahkir ve tazyif edici nitelik arzeden söz konuşmayalım ve mesaj paylaşmayalım.

Hak şerleri hayreyler

Zannetme ki gayreyler

Arif ânı seyreyler

Görelim Mevla neyler

Neylerse güzel eyler..

Allah’a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız.”