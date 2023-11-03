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Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 3 yıl önce başlatılan "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" ile havadan aşı atımı 29 ilde sürdürülüyor. Mücadeleyle hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen infeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.



29 İLDE KUDUZA KARŞI HAVADAN İLAÇLAMA

Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli illerinde uçaklarla havadan yabani hayvanların bulunduğu bölgelere aşılı yemler atılacak. Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde kokuda değişiklik meydana geldiğinden yaban hayvanları tüketmeyebiliyor, bu da uygulamanın etkisini azaltıyor. Bu sebeple kırsal ve ormanlık alanlara havadan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.