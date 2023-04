Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmış, İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Müslümanları buradan güç kullanarak çıkarmıştı.

Olayın ardından önceki akşam PTT önünde biraraya gelen AGD üyeleri İsrail’i kınadı. İsrail terör örgütünün Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları kınamak adına biraraya geldiklerini söyleyen AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze Şeridi gibi geçecek” sözü ile konuşmasına başladı.

İslam coğrafyasına yönelik saldırıların artık tahammül eşiğini çoktan aştığını ve dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirten Mehmet Göle, İsrail’in her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında bir kez daha Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya saldırarak sinir uçlarına dokunduğunu söyledi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın 1948 yılından beri terörist İsrail’in işgali altında olduğunu belirten Göle, “Müslümanların izzeti, namusu ve özgürlüğü işgal altındadır” diye konuştu.

Kudüs’ün Müslümanların en çetin imtihanı olduğunu, bu meselenin sadece Filistinlilerin bir meselesi olmadığını ve tüm ümmetin meselesi olduğunu da anlatan Göle sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm’in her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. Evet, terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Ancak bize düşen daha somut adımlar atmaktır. Siyonist İsrail, Filistin’de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Siyonist İsrail’in her attığı adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz.

Filistin’e sahip çıkma, Kudüs’e sahip çıkma, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere vesaire bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir.

Mescid-i Aksa ilk kıblemiz ve onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin’de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail’in varlığına alışmamızı beklemesin. Kimse bizden haksızlıklar karşısında susmamızı beklemesin. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır”

(Volkan SINAYUÇ)