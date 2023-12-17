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Dodurga Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nde “Filistin’in Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Raif Korkmaz, 1948’de ümmetin bağrına adeta bir hançer olarak saplanan siyonist İsrail devleti üzerinden Batılı ve Doğulu emperyalistlerin İslam coğrafyasına yönelik işgal ve soygun uygulamalarına karşı direniş göstermek vatanını, milletini, geleceğini savunmak herkesin en doğal hakkı olduğunu belirtti. Kadim Filistin topraklarının sadece Müslümanlar için değil, diğer din mensupları için de dokunulmaz olması, bu toprakların kadim sakinlerinin diğer tüm milletler gibi özgür ve bağımsız yaşayabilmesi gerektiğini dile getiren Korkmaz, “Osmanlı’dan sondan ne Ortadoğu coğrafyası ne de Filistin huzur bulmadı. Ancak son yıllarda ümmet yeniden kendine gelmeye başladı. Afrika’dan Asya’ya her yerde bağımsızlığını talep etmeye, emperyalistleri

teker teker ülkelerinden kovmaya başladı. Türkiye olarak biz de 40 yılı aşkın süredir yüklenen terör belasını defetmeyi ve yeniden gönül coğrafyamızla iletişim kurmayı başardık. İslam coğrafyası artık eskisinden daha fazla bir ve beraber, birbirimize desteğimiz artık sadece dualarla sınırlı değil. Askeri ve stratejik işbirlikleri daha da gelişiyor. Bunun en

son örneğini Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasıdır ve artık Filistin için de eylem zamanıdır” dedi.



Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tüm insanlığın özlemle beklediği evrensel barışın tesis edilebileceği esas zemin olduğunu anlatan Korkmaz, “Siyonist çete devleti İsrail iç siyasette daraldığı, hükümet bunalımları yaşadığı her dönemde kamuoyunu manipüle etmek için kadim Filistin yurdundaki Müslümanlara ve değerlerimize yönelik zulüm ve terör silahına sarılmaktan geri durmadı. Çoluk çocuk demeden binlerce mazlumun kanına girdi ve dünya bunları hep uzaktan seyretti. Kendi vatanlarında sürgün hayatı yaşayan Filistinliler 1948’den bugüne uygar dünyanın gözü önünde işkenceye uğratılıyor, haklarından mahrum ediliyor. Bugüne kadar Batı’dan almış olduğu sınırsız destekle tüm insanlığın ortak kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya bir avuç toprağa Gazze’ye ve toplama kamplarına sıkıştırılmış mazlum Filistin halkına yönelik onlarca, yüzlerce soykırım saldırısı gerçekleştiren siyonist rejime direniş unsurlarının gerçekleştirdiği savunma sadece onların değil dünyadaki diğer Müslümanların da her zaman içinde yer aldığı büyük bir direniştir. Filistin de, Kudüs de, Mescid-i Aksa'da bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. O gün insanlığın da barışa ve esenliğe kavuşacağı bir gün olacaktır” şeklinde konuştu. Konferansa Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram ve öğrenciler katıldı.