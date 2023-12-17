Dodurga Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nde “Filistin’in Dünü, Bugünü ve Yarını”  konulu konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü  Raif Korkmaz, 1948’de ümmetin bağrına adeta bir hançer olarak saplanan  siyonist İsrail devleti üzerinden Batılı ve Doğulu emperyalistlerin İslam  coğrafyasına yönelik işgal ve soygun uygulamalarına karşı direniş göstermek  vatanını, milletini, geleceğini savunmak herkesin en doğal hakkı olduğunu  belirtti. Kadim Filistin topraklarının sadece Müslümanlar için değil, diğer din  mensupları için de dokunulmaz olması, bu toprakların kadim sakinlerinin  diğer tüm milletler gibi özgür ve bağımsız yaşayabilmesi gerektiğini dile  getiren Korkmaz, “Osmanlı’dan sondan ne Ortadoğu coğrafyası ne de Filistin  huzur bulmadı. Ancak son yıllarda ümmet yeniden kendine gelmeye başladı.  Afrika’dan Asya’ya her yerde bağımsızlığını talep etmeye, emperyalistleri 
teker teker ülkelerinden kovmaya başladı. Türkiye olarak biz de 40 yılı  aşkın süredir yüklenen terör belasını defetmeyi ve yeniden gönül  coğrafyamızla iletişim kurmayı başardık. İslam coğrafyası artık eskisinden  daha fazla bir ve beraber, birbirimize desteğimiz artık sadece dualarla  sınırlı değil. Askeri ve stratejik işbirlikleri daha da gelişiyor. Bunun en 
son örneğini Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasıdır ve artık Filistin  için de eylem zamanıdır” dedi.

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Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tüm insanlığın özlemle beklediği evrensel  barışın tesis edilebileceği esas zemin olduğunu anlatan Korkmaz, “Siyonist  çete devleti İsrail iç siyasette daraldığı, hükümet bunalımları yaşadığı  her dönemde kamuoyunu manipüle etmek için kadim Filistin yurdundaki  Müslümanlara ve değerlerimize yönelik zulüm ve terör silahına sarılmaktan  geri durmadı. Çoluk çocuk demeden binlerce mazlumun kanına girdi ve dünya  bunları hep uzaktan seyretti. Kendi vatanlarında sürgün hayatı yaşayan  Filistinliler 1948’den bugüne uygar dünyanın gözü önünde işkenceye  uğratılıyor, haklarından mahrum ediliyor. Bugüne kadar Batı’dan almış  olduğu sınırsız destekle tüm insanlığın ortak kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya  bir avuç toprağa Gazze’ye ve toplama kamplarına sıkıştırılmış mazlum  Filistin halkına yönelik onlarca, yüzlerce soykırım saldırısı  gerçekleştiren siyonist rejime direniş unsurlarının gerçekleştirdiği  savunma sadece onların değil dünyadaki diğer Müslümanların da her zaman  içinde yer aldığı büyük bir direniştir. Filistin de, Kudüs de, Mescid-i  Aksa'da bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. O gün insanlığın da  barışa ve esenliğe kavuşacağı bir gün olacaktır” şeklinde konuştu. Konferansa Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram ve öğrenciler  katıldı.