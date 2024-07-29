8.Yas-ı Matem ve Muharrem Ayı Birlik Aşuresi haftasonu yoğun katılımla gerçekleşti.

Program, yağan yağmur sebebiyle kesintiye uğrasa da etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Halk aşıkların sazları eşliğinde Şahin Uğurcan ve Ali Rıza Düzgün dedenin günün anlamına uygun söylenen deyişlerin ardından aşurelerin dağıtılması ile program sona erdi.

“MUHARREM AYINDA AŞURE OLMAMALI”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın etkinlikte bu cennet vatanı bize bahşeden Rabbimize şükür ve hamd ederek başlayan bir konuşma yaptı. Muharrem ayında yas tutulması gerektiğini ve bugüne kadar yapılan yanlışlardan birini düzeltmek için Erdal Doğan’ın kendilerine fırsat verdiğini anlatan Aşgın; “Yas-ı Muharrem ayımızda yas tutmamız gereken böyle büyük ızdıraplar geçen bir günde aşure de olmamalı, tatlı da. O gün bizim için, hepimiz için tüm insanlık için aslında Muharrem Ayı'nı matemli gününü yüreğimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda içimizde sonuna kadar yaşamalıyız. Çünkü Hz. Hüseyin ve Kerbela'da o şehitlerimiz insanlık alemine adalet için, hak için ayağa kalkan ve bunun mücadelesini canlarını ortaya seren yiğitlerdi. Ve bunu hüzünle dinlemiş olduk. O mübarek bedenleri başlarından ayırıp sokaklarda gezdirmek, Hz. Peygamberin o mübarek başı dudaklarıyla öptüğüne dair rivayetler var. O mübarek başa insanlık, vicdan ve Müslümanlık dışı bir zulüm yapılıyor. Bu anlamda tüm yezidlerin, tüm yezidi düşünceleri adalet, hakkaniyet karşıtlarını hep beraber lanetliyoruz” dedi.

Yağan yağmura rağmen konuşmasında “İnadına bir ve beraber olacağız” diyen Başkan Aşgın; “İnadına vatanımız yücelsin, milletimiz yücelsin diye kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu anlamda ben Muharrem ayında tuttuğunuz oruçlar Rabbim dergâhı izzetinde kabul etsin. Hz. Hüseyin’in duruşu ve Ehlibeyt sevgisini bütün gönüllerde, bütün yüreklerde memleketin her bir metrekaresinde olsun ve güçlü olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinize selam ve muhabbetlerimi bildiriyorum. Rabbim hepimizin, çocuklarımızın, yar ve yardımcısı olsun”

“AŞURE MUHARREM AYININ BAŞKA BİR GÜNÜ DAĞITILSIN”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan da konuşmasında Kerbela katliamı hakkında katılımcılara tarihsel bilgiler aktararak bu konuda bazı doğru bilinen yanlışları açıkladı. “Bizleri 1400 yıldır kandırdılar” diyen Doğan, Muharrem ayı ile Kerbela ayının birbirine karışmış bir vaziyette olduğunu, Peygamber Efendimizin reyhani olan torunları, kızlarının çoluk, çocuk demeden 73 canın başlarının bedenlerinden kesilerek şehit edildiğini, böyle bir ortamda Muharrem ayının 10. gününde Yezit tarafından aşure dağıtıldığı vurguladı.

Cehaletin önüne geçmek için okuyup, araştırmak ve gerçekleri öğrenmenin en büyük sorumluluk olduğunu da anlatan Erdal Doğan: “Kerbela olayı Yaratıcı'nın takdir olayı değildir. Zalime baş kaldırma, adaletsizliğin karşısında adaletli olmak ve vicdanını adaletle bütünleştirmektir. Yetimin, yoksulun, garibin ve adaletin temsilcisi olan devletin yanında olmaktır. İşte Hz. İmam Hüseyin de tüm bu haksızlıklığın karşısında dik durup, cesaretiyle Yezit'e biat etmeyerek canları pahasına mücadele ederek çoluk, çocuğunu feda etti. Çünkü onların duruşunda hak, adalet, vicdan, özgürlük ve insanca yaşamanın onuru, yüceliği vardı. Muharrem ayının 10.gününde şehit olmaları nedeniyle aşure yapılmaz. Yapılması da doğru değildir. Eğer yapılırsa Hz. İmam Hüseyin'in çoluğunu, çocuğunu katleden Yezit'in emrini yerine getirmiş olursunuz. Yezit aşureyi Kerbela olayını örtbas etmek için yapmış ve insanları kandırmışlar. Aşure Muharrem ayı içerinde 15.nde, 20.sinde ya da o ay içerisinde yapılabilir önemli olan niyettir” diye konuştu.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın Atatürkçü olduğunu belirterek “Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz” diyen Doğan sözlerini “Adalet çizgisinden ayrılmayalım. Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk aşktır, sevgidir, özgürlüktür, ilimdir, aydınlıktır ve herşeyden evvel insan olmaktır. Eğer Atatürk olmasaydı biz olmazdık. Allah bizleri, sizleri, tüm insanları Ehlibeyt yolunda ayırmasın. Çünkü Ehlibeytin başı Hz. Muhammed Mustafa'ya bağlıdır. Ehlibeyti tanımayan insan Muhammedi de tanımaz, Kur'anı da tanımaz, gerçekliği de tanımaz. Ali'siz Aleviler bu toplumu karıştırıyorlar. Onun için dikkat edelim. Gönlümüzce, aşkımızca, sevgimizce, birlik ve beraberliğimizle bu gibi zihniyetlere fırsat vermeye, hepinizin gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Allah lokmalarınızı, dualarınızı kabul etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Bugüne kadar Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın etkinliklerine katıldığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Candan da konuşmasında Erdal Doğan ile ekibine yaptıkları çalışmalar ve etkinlik için teşekkür etti. Candan; “İyiliği yayma, kötülüğe mani olma gayretlerinden dolayı Erdal Doğana teşekkür ediyor, vakfın ihtiyaçları noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

“SEVGİDEN ŞİFA ALANLARIN YERİ”

Vakfın yöneticilerinden Haydar Akoğlu ise selamlama konuşmasında bugüne değin binlerce yurttaşın yoğun bir şekilde vakıflarına başvurduğunu belirterek “Dertlilere deva hastalarına şifa bulmuş binlerce kişi bizzat başlarından geçenleri anlatıyor. Bugüne kadar gönlü sevgiyle buluşan herkesin sesi olduk. Vakfımız özet olarak sevgiden şifa alanların merkezidir. Kapımız da, gönlümüz de herkese açıktır” diye konuştu.

