Küçük Polatlı Köyü Dayanışma Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hayrettin Dağaşan, dernek olarak etkinliklerine devam ettiklerini söyleyerek, köylerinin Seki mevkiinde hafta sonu fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hayrettin Dağaşan, etkinlikte dernek olarak temin ettikleri çam ve badem olmak üzere toplam 400 adet cam ve badem fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Dağaşan, “Küçük Polatlı Köyü Derneği olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza 400 ağaçlık bir hatıra ormanı bırakmak istedik. Fidan dikim etkinliğimizde fidanları toprakla buluşturduk. Çam ve badem ağaçlarımız büyüyünce bundan sonra köyümüz daha da yeşillenecek. İnşallah fidanlarımız tutar ve güzel bir işe imza atmış oluruz. Fidan dikimimize gelen gelemeyen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



(Haber Merkezi)

