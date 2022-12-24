Ahlatcı Holding’in kuruluş hikayesini anlattığı programda Ahmet Ahlatcı, 1984 yılında Çorum’da şehir merkezinde 3.25 metre cepheli küçük bir kuyumcu dükkanında Ahlatcı Holding’in temellerinin atıldığını söyledi. O zamanlarda hedefinin Türkiye’de ilk 3’e dünyada ise ilk 10’a girmek olduğunu dile getiren Ahlatcı, hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını kaydetti.

GÜNDE 3 TON ÜRETİM YAPIYOR

O yıllarda altının imalatını ve ihracatını yapmayı hayal ettiğini belirten Ahlatcı, “Daha başka sektörlerde de olacağımın hedeflerini koydum. Altının her şeyini hem alaylı hem de mektepli olarak yaptım. 2’nci yıl atölye açtım, bileziğimi, zincirimi kendim ürettim. Döviz büromu açtım, sonrasında rafineri hazırlıklarını yaptık. Rafineri açarken de nasıl olmalı diye bütün dünyayı gezdim. Bugün rafinerimiz günde 3 ton, yılda bin ton yapıyor. Dünyadaki 60-70 rafineri içerisinde en moderni.” dedi.

Ahmet Ahlatcı, 2000 yılından sonra başladıkları gaz işinde ise Türkiye’de 2’nci konumda olduklarını kendilerinden önce başlayan firmanın 21 ili Ahlatcı Gaz’ın ise 15 ili olduğu bilgisini verdi.

Ahlatcı Gaz’ın 2 buçuk 3 milyon kişiye doğalgaz hizmeti verdiğini ve müşteri memnuniyetinin en tepede olduğunu belirten Ahmet Ahlatcı, şu ifadelere yer verdi: “Bizde eğer kişinin gazı açılacaksa gece 3’te açarız. Bir hafta-10 gün sonraya randevu vermek gibi bir durum yok bizde.”

“BİZİM İÇİN ÜRETİM İHRACAT DEMEK”

Sungurlu’da yapımı devam eden Barut Fabrikası hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Ahlatcı, “Savunma Sanayi’nde yıllık kapasitesi bin 500 ton olan Barut Fabrikası yapıyoruz. 13 Mayıs’ta açılacak. 13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız geldi temelini attı, 13 Mayıs’ta da barutu üretip hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacağız hem de dünyaya ihraç edeceğiz. Bizim için üretim ihracat demek. Son iki yıldır sektörümün de ihracat lideriyim. Geçen yıl da dünyada işlem hacmi bakımından ilk 10’a girdim. İhracat çok önemli, ihracat yaparsanız ülke olarak zenginleşiyorsunuz.” ifadesini kullandı.

“10 YENİ OSB KURULMALI”

Çorum’u terk etmeyen nadir iş insanlarından biri olduğundan bahseden Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a, Haber Global aracılığı ile mesaj gönderdi. Şu anda verilen %9,5 faizli yatırım desteğinin çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Ahlatcı, “Çorum Türkiye’nin tam merkezinde yer alıyor. Sanayi alt yapısı oldukça kuvvetli olan ilimize tüm yatırımcıları davet ediyorum. Bu fırsatı el birliği ile değerlendirelim. Çorum’un tarım dışı alanlarında 10 adet OSB olması gerekir. Önceliğimiz bu olmalı. Bu yeni OSB alanlarını belirlediğimiz takdirde Çorum’da en az 100 tane yeni fabrika kurulabilir. Bu fırsat, ülkemizin ekonomisi açısından çok değerli bir fırsattır. Biz demiryolu, havaalanı bunu istiyoruz. Ama önceliğimiz OSB.” dedi.

Tüzmen de seyircilerine Çorum’da Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sanayicilerinden birisi olduğunu ve onu tanıtmaya çalıştığını söyledi.