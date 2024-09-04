Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Çağlayan, kuaför ve güzellik salonlarında Pazar günleri hafta tatili yapılması ile ilgili kararın Bakanlık tarafından alındığını, yaşanan sorunlar üzerine bu kararın yine Bakanlık eliyle kaldırıldığını belirterek, bu konuda Oda’nın herhangi bir dahli olmadığını söyledi.

Oda Başkan Yardımcısı Sefa Gürbüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Çetin ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Aşkın Çağlayan, 2022 yılında Bakanlık tarafından yapılan çalışmada Pazar günleri zorunlu tatil yapılmasının oylama sonucu belirlendiğini, kararın bu yıl yürürlüğe girdiğini, sonra da kuaför ve güzellik salonlarının karardan muaf tutulduğunu hatırlatarak, “Bu konuda tek yetkili Bakanlıktır. Son karara göre de, her salon kendi belirlediği gün tatil yapabilecektir” dedi.