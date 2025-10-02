Çorum’da emlak sektörünün tanınmış firmalarından Mova City Gayrimenkul Danışmanı Nurettin Tatar, konut kredilerindeki düşüş trendinin ilerleyen dönemde talebi artıracağına ve bunun da konut fiyatlarına yukarı yönlü yansıyabileceğine dikkat çekti.

“Bu nedenle, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olmak, gelecekte değer kazanacak bir yatırımın kapısını bugünden aralamak anlamına geliyor” diyen Nurettin Tatar, konut alım sürecinde doğru adımları atmak ve güvenilir bir danışmanlık desteği almanın önemine de değindi.

Bu noktada, sektördeki tecrübesi ve şeffaf çalışma prensibiyle öne çıkan Mova City Gayrimenkul’un uzman kadrosu ile alıcıların en doğru yatırımı yapmasına yardımcı olduğunu kaydeden Tatar; “Mova City Gayrimenkul, sadece bir ev satışı değil; müşterilerine güvenli, sürdürülebilir ve kazançlı bir gelecek sunmayı hedefliyor. Alanında uzman ekip, her müşterisine özel çözüm önerileri sunarken, yatırımın her aşamasında profesyonel destek sağlıyor” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK

KONUT SAHİBİ OLMANIN TAM ZAMANI!Konut kredilerinde yaşanan düşüşün, artması beklenen talep ve yükselme potansiyeli olan konut fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, şu an konut alımı için ideal bir dönem olduğunu da anlatan Tatar; “Bu süreci güven içinde ve bilinçli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için Mova City Gayrimenkul, doğru adrese dönüşüyor. Hayalinizdeki evi güvenle almak ve geleceğe sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız, Mova City Gayrimenkul ile tanışmanın tam zamanı” dedi.