Eskiköy-Eşençay ve bölgesindeki köylerin muhtarları ile kahvaltılı toplantı yapan ve bölgenin sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız ve Polat, sorunları ve çözüm önerilerini çok iyi bildiklerini, takipçisi olacaklarını açıkladılar.

CHP İl Başkanı Ümit Er, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililerin de katıldığı kahvaltılı bölge toplantısında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sorunlar masaya yatırıldı.

Tozluburun, Dereköy, Ferhatlı, Ülkempınarı, İğdeli, Dutçakallı, Erdek, Arpalık, Acıpınar, Kızılpınar, Çalyayla, Eşençay, Öksüzler ve Dut köylerinin muhtarlarının ve sakinlerinin katıldığı toplantıda bölgenin tarımsal faaliyetler başta olmak üzere yol, sulama ve diğer sorunlar ele alındı.

Tahtasız, adı geçen köylerin tarımsal faaliyetlerde, özellikle sebze-meyve üretiminde ve seracılıkta varlığını kanıtlamış köyler olduğunu, halkın geçim kaynağının tarımsal üretime bağlı olduğunu dile getirerek, bu bölgenin ulaşım, sulama gibi sorunlarının çözümünün büyük önem taşıdığını söyledi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için destek isteyen Tahtasız ve Polat, sandığa, demokrasiye sahip çıkılmasını talep etti.

CHP heyeti, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

(Haber Merkezi)