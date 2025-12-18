Dün gece merkeze bağlı Karapürçek yol ayrımında M.V.(24), E.C.U.(22) ve D.D.(23) ile M.Y.(24), M.C.B.(25), F.C.K.(22) ve H.Y.(25) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine M.Y. yanında bulundurduğu tabanca ile M.V’ye ve 19 AFJ 653 plakalı otomobile doğru ateş etti.

M.V. de M.Y.’nin bulunduğu 19 ABM 643 plakalı araca ateşle karşılık verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmada 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilere ait bazı adreslerde arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.